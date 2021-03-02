أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

الثلاثاء، 02-03-2021
09:58 م
محمد فضل
أصدر أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة
، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعضوية 15 وزيراً بينهم امرأة واحدة.
وتضمنت قائمة أسماء وزراء الحكومة الجديدة -وفقاً لوكالة “كونا”- على ما يلي:
1/ حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
2/ عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة
3/ عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
4/ د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.
5/ د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.
6/ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
7/ د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8/ مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
9/ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية
10/ خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
11/ عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
12/ د.علي فهد المضف وزيرا للتربية.
13 – شايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
14/ د. عبد الله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
15/ د.مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.