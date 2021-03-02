الثلاثاء 02 مارس 2021
توقيت مصر 22:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

فيديو مرعب.. لحظة اكتشاف الأم "أفعى سامة" في غرفة ابنتها

فنانة شهيرة: «لن أكذب عليكم.. كورونا يجعلني سعيدة»

ابنة يوسف شعبان تفجر مفاجأة عن سبب إصابة والدها بكورونا

لهذا السبب.. "محمد صلاح" لن ينضم إلى ريال مدريد أو برشلونة

" فضيحة نسائية " وراء استقالة نائب رئيس هذه الدولة

45 مليون ريال سعودي..صيادون يعثرون على «كنز» عائم في البحر (صور)

فيديو صادم.. سيدة سعودية تقود سيارة ترتكب أبشع حادثة

أيمن ندا: أحمد موسى لا يصلح أن يكون إعلاميًا.. والأخير يلجأ للنائب العام

خالد الغندور يهاجم «ميدو» ويذكّره بما فعله قبل سنوات: «عيب»

ADS
 

أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

أمير الكويت
أمير الكويت
 
الثلاثاء، 02-03-2021 09:58 م محمد فضل
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعضوية 15 وزيراً بينهم امرأة واحدة.

وتضمنت قائمة أسماء وزراء الحكومة الجديدة -وفقاً لوكالة “كونا”- على ما يلي:
1/ حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
2/ عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة
3/ عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
4/ د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.
5/ د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.
6/ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 7/ د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8/ مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
9/ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية
10/ خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
11/ عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب. 12/ د.علي فهد المضف وزيرا للتربية.
13 – شايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
14/ د. عبد الله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
15/ د.مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
 

إقرأ ايضا

الأمير هاري و ميجان ماركل

الأمير هاري يكشف السبب الحقيقي لابتعاده عن بريطانيا

ارشيفية

الأجهزة الرقابية في السعودية تسجل 1700 مسجد مخالف

نائب رئيس زيمبابوي

" فضيحة نسائية " وراء استقالة نائب رئيس هذه الدولة

أخبار متعلقة

ارشيفية

تصريحات عاجلة من الكويت عن استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية

فجر السعيد و حسين الجسمي

تصريحات صادمة من فجر السعيد علي حسين الجسمي بسبب الكويت

imuEM

في الكويت.. تفاصيل أول اجتماع إماراتي قطري بعد المصالحة

05-10-20-565023216

قرار عاجل وهام من أمير الكويت

_115056004_59e3fa7b-83c4-4e35-9c45-63a41900631a

وزير بدولة خليجية يصدم العالم بشأن "كورونا"

_102309742_9bcf2720-6f98-4959-935a-63c9e534c098

مصري يتخلص من حياته بطريقة شنيعة في الكويت