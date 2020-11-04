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أمير الكويت يتوعد هؤلاء في رسالة حازمة

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أمير الكويت الشيخ نواف
 
الأربعاء، 04-11-2020 07:42 م محمد فضل
أكد أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أنه سيقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أوإهمال.
وقال الشيخ نواف، في كلمة خلال زيارته لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء: إن "توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لاغنى عنه، والأمر الذي لابد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان ولا شك أنه إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها".
وأضاف: أن تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين.
ودعا أمير دولة الكويت إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائمًا القدوة الصالحة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
 

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