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أمطار رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 07-11-2021 08:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأحد 7 نوفمبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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