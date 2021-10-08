الجمعة 08 أكتوبر 2021
توقيت مصر 14:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كاظم الساهر يثير ضجة علي مواقع التواصل بمظهره الجديد

السعودية تحبط هجوما جويا استهدف خميس مشيط

زنا باسم الدين.. الجندي يوضح حكم المحلل الذي تزوج 33 مرة

كيروش يفجر مفاجأة: إبراهيم عادل أفضل موهبة في مصر

في أول ظهور لها.. سوزان مبارك على قبر زوجها في ذكرى أكتوبر

سهير البابلي تتصدر الترند بفيديو "ممنوع البوس"

تهز الفيوم.. ضبط سيدات ورجال من عائلات شهيرة أثناء ممارسة الدعارة

موعد وتشكيل مباراة منتخب مصر أمام ليبيا

رئيس إيطاليا: شيخ الأزهر رجل "ملهم"

ADS
 

أمطار رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الجمعة، 08-10-2021 11:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 8 أكتوبر.
و أشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية نهارا تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، حسبما نشرت "صدي".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

السعودية تحبط هجوما جويا استهدف خميس مشيط

194377

السعودية تطيح بموظفين من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني (تفاصيل)

الطيران-السوري

سقوط طائرة ركاب سورية في البحر ومصرع 150..إليكم الحقيقة

أخبار متعلقة

ارشيفية

الأرصاد السعودية تكشف ما سيحدث اليوم بالمملكة بسبب إعصار شاهين

ارشيفية

أمطار رعدية و أتربة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

أمطار رعدية و رياح نشطة علي هذه الأماكن في المملكة

ارشيفية

رياح مثيرة للأتربة و سحب رعدية في هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

رياح و أتربة وغبار علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

سحب رعدية و رياح نشطة علي هذه الأماكن بالمملكة