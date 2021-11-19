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أمطار رعدية وسيول و ثلوج علي هذه المناطق بالسعودية

ارشيفية
ارشيفية
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الجمعة، 19-11-2021 12:54 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 19 نوفمبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة و ثلوج على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث), في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-34 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
 

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