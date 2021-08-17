أمطار رعدية ورياح علي هذه المناطق بالمملكة

الثلاثاء، 17-08-2021
08:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17
أغسطس في المملكة.
وأشار المركز في
بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع
فرصة لهطول أمطار رعدية
مصحوبة برياح نشطة على مناطق) جازان، عسير
، الباحة، مكة المكرمة
،المدينة المنورة).
وأشار
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة
15-38كم/ساعة. وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12-30كم/ساعة
, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة , وارتفاع
الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.