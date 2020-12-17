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أمر ملكي سعودي بقتل ثامر الغامدي.. تعرف على جريمته الشنيعة

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان
 
الخميس، 17-12-2020 10:51 ص المصريون

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة الباحة، بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتنفيذ بعد استنفاذ كل درجات التقاضي.
وفي بيان لوزارة الداخلية السعودية، كشفت فيه تفاصيل الجريمة الشنيعة التي ارتكبها الجاني، حيث : أقدم ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي – سعودي الجنسية – على قتل فيصل بن محمد بن عبدالله الغامدي – سعودي الجنسية – وذلك باستدراجه وهو في مأمن منه إلى مكان خارج العمران وإطلاق النار عليه من مسدس أدى إلى مقتله وإشعال النار فيه لإخفاء معالم جريمته وسرقة بطاقة الصراف الآلي العائدة له واستعمالها والاستيلاء على مبلغ مالي.
وتابع البيان : وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
واستكملت الداخلية بيانها قائلة : وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي اليوم الخميس  ، بمدينة الباحة بمنطقة الباحة .
وأتمت بيانها قائلة : ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

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