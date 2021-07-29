أمر ملكي بتنفيذ القصاص في السعودي راشد الدوسري

الخميس، 29-07-2021
12:22 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا
في أحد الجناة بمنطقة الرياض ، فيما يلي نص البيان:
أقدم / راشد بن مرضي بن عامر الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / فهد
بن راشد بن محمد الحبابي – سعودي الجنسية – , وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته
بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر
التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة
ه, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر
بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف,
ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني
المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / راشد بن مرضي بن عامر الدوسري
– سعودي الجنسية – اليوم الخميس 19 / 12 / 1442 هـ ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض