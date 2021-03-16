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أمر ملكي بتنفيذ القتل قصاصًا في سعودي أنهى حياة ثلاثة بطريقة مروعة

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أمر ملكي بتنفيذ القتل قصاصًا في سعودي أنهى حياة ثلاثة بطريقة مروعة

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
 
الثلاثاء، 16-03-2021 06:16 م محمد فضل
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، بعد صدور أمرًا ملكيًا بذلك.

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية:

أقدم / مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي – سعودي الجنسية – على قتل كل من / إبراهيم بن مفرح بن أحمد عسيري ومحمد بن مغرم بن أحمد هلالي وحسن بن إبراهيم بن محمد عسيري – سعوديو الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي اليوم الثلاثاء 3 /8 / 1442 هـ، في مدينة نجران بمنطقة نجران.
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