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أمر خطير.. القنوات الأمريكية توجه الضربة القاضية لـ"ترامب"

33523-الرئيس-الامركى
أمر خطير.. القنوات الأمريكية توجه الضربة القاضية لـ"ترامب"
 
الجمعة، 06-11-2020 03:46 م الطيب حسين
وجهت العديد من القنوات التلفزيونية الأمريكية، ضربة موجعة للرئيس دونالد ترامب، حيث قطعت بثا على الهواء مباشرا لمؤتمر صحفي له أطلق فيه ترامب مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الأصوات، وقال أحد المذيعين "إن بلادنا تمر بوضع خطير". 

فقد قطعت قنوات "إم. إس. إن. بي. سي" و"إيه.بي.سي" و"إن.بي.سي" بثها للمؤتمر الصحفي، الذي شهد إدلاء ترامب بأحدث تصريح له في سلسلة من تصريحاته التي شككت في نزاهة الانتخابات.

وقطع المذيع بقناة "إم.إس.إن.سي"، بريان ويليامز البث بعد حوالي 40 ثانية قائلا "لم يكن لذلك صلة بالواقع ، وفي تلك المرحلة التي وصلت لها دولتنا: فإن هذا أمر خطير".

وقطع شيبارد سميث، المذيع قناة "سي.إن.بي.سي" البث ليعلن "ما يقوله رئيس الولايات المتحدة، في جزء كبير، غير صحيح تماما. لقد بدأ- ولن نسمح لذلك أن يستمر. نظرا لان ذلك ليس صحيحا".

وانتظرت قناة "سي.بي.إس" عدة دقائق قبل أن تقطع بث تصريحات ترامب التي استمرت 16 دقيقة وبعد ذلك عرضت نصا لكل تصريح أدلى به.

أما شبكتا "سي.إن.إن" و"فوكس نيوز" الإخباريتان ، لم تقطعا البث.

لكن قررت "سي.إن.إن" بدلا من ذلك التعليق على التصريحات بالقول "بدون أي دليل، يقول ترامب إنه تعرض للغش".

وكان ترامب قد زعم مرارا قبل انتخابات الثالث من نوفمبر وخلال عملية الفرز تزوير الأصوات وأن الديمقراطيين يحاولون "سرقة الانتخابات". ولم يتم إعلان أي نتيجة بعد بشأن السباق.

 

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