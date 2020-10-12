الإثنين 12 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تسلم مصر 3 متهمين

أمريكية تشق بطن صديقتها الحامل لسرقة طفلها

"أحمد فتحي" يتصدر منصات السوشيال ميديا.. والسبب!!

"شوبير" يصدم الأهلى قبل مواجهة الوداد

سر شكر مرتضى منصور لاعبى الأهلى

رد فعل صادم من تامر حسني بسبب زوجته بسمة بوسيل

مرتضى منصور يفتح النار ضد أحمد فهمى

ما علاقة كلينتون... مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

وزيرة الصناعة :" الحمد لله مصر ما عندهاش أي مشكلة ".

" البيئة عن نفوق 11 دولفين بالبحر الأحمر : انتحروا

أمريكية تشق بطن صديقتها الحامل لسرقة طفلها

مسامير من بطن المريض
أرشيفية
 
الإثنين، 12-10-2020 11:43 ص وكالات - الدويني فولي

شهدت ولاية تكساس الأمريكية حادثا مروعا، إذ أقدمت فتاة على شق بطن صديقةها الحامل لإخراج طفلها الذي لم يولد بعد من رحمها، بالقوة.

وكشفت الشرطة المحلية، أن ريغان هانكوك، البالغة من العمر 22 عاما، التي كانت حاملا في الشهر السابع، لم تنجُ هي وطفلتها التي لم تولد بعد وتوفيت متأثرة بجروحها، يوم الجمعة، بعد أن هوجمت في منزلها.

ووفقا لتقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد اعتقلت الشرطة الأمريكية امرأة مشتبه فيها، في أوكلاهوما بعد أن عبرت حدود الولاية في أعقاب الهجوم المروع.

وأفادت الأنباء بأنها اتهمت باختطاف وقتل طفل لم يولد بعد، وفقا لما ذكرته قناة ”كيه تى فى“، وأن المشتبه فيها نقلت الجنين إلى مستشفى في ايدابيل حيث توفي الطفل في وقت لاحق.

وأكدت عائلة وأصدقاء الضحية هانكوك، في منشور علي وسائل التواصل الاجتماعي، أن المشتبه فيها في هذا الهجوم المروع كانت صديقة للضحية.

وكشف المنشور أن الأم الشابة كانت تتوقع طفلا ثانيا من زوجها هومر، الذي تزوجته في عام 2019، ولدى الزوجان ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وتظهِر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن هانكوك كانت تتوقع إنجاب طفلة أخرى في الـ10 من نوفمبر، كما أنها كانت تخطط لتسميتها براكسيلين سيج.

وفي منشور مفجع تم مشاركته، يوم السبت، كشفت والدتها أنها هي التي اكتشفت جثة ابنتها في منزلها.

وكتبت الأم المكلومة: ”أنا أتوسل للدعاء بلا انقطاع لعائلتنا، لقد قُتلت ابنتنا الجميلة ريغان هانكوك وطفلتها التي لم تولد بعد بالأمس على يد شيطانة“.

 

إقرأ ايضا

الشرطة الكويتية

القبس الكويتية تفجر مفاجأة عن تسليم 3 مصريين إلى القاهرة: متهمون بهذا الأمر

FB_IMG_1602446166372

أمير سعودي يسخر من نائبة رئيس حزب بلبنان

news-190820-saudi4

تحذيرات قوية بشأن العمالة الوافدة في السعودية

أخبار متعلقة

ترامب

طبيب بـ«هارفارد» يكشف الدواء الذي يعالج ترامب من كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ أمراض باطنة يكشف: ترامب يعالج بـ"كوكتيل الأجسام المضادة"

ترامب

هل يحذف ترامب من لائحة الانتخابات بعد إصابته بكورونا؟

3499547

شاهد لحظة سقوط مقاتلة أمريكية من طراز «إف 35 بي»

الارشيفية

الولايات المتحدة تنشر عسكريين في الفضاء

602x338_cmsv2_10bd7f44-e603-5d23-b081-049755c690f0-5001318

بعد واقعة الملابس "المتسخة".. وضع "غسّالات" أمام منزل نتنياهو "صورة"