أمريكا.. موقف مفاجئ بشأن سد النهضة

السبت، 10-10-2020
06:09 م
الطيب حسين
شهدت قضية سد النهضة
الإثيوبي تطورًا جديدًا اليوم السبت، حيث تبنت عضوة في الكونجرس الأمريكي، موقفًا داعمًا لمصر.
وتقدت العضوة كارين باس بمشروع قرار يطالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ موقف عادل في المفاوضات بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا
والسودان، واحترام حقوق الإنسان.
وتتولى باس رئاسة اللجنة الفرعية لإفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأمريكي.
وصرحت العضوة بأنها قلقة حيال الاضطرابات الأخيرة في إثيوبيا
ومشاركة إدارة حكومة آبي أحمد في مفاوضات سد النهضة
، وفقا لصحيفة "بلاك ستار".
كما طالبت النائبة الديمقراطية باس جميع المعنيين باتخاذ موقف محايد يسعى لحل عادل ومنصف يرضي جميع الأطراف، معربة عن قلقها إزاء الأثر السلبي المترتب على خفض المساعدات الأمريكية لإثيوبيا
، موضحة أن هذا القرار يؤكد مجددا أن مجلس النواب الأمريكي يقف إلى جانب شعب إثيوبيا
، ويدعم جهودهم السلمية لدفع الإصلاح الديمقراطي.