أمريكا: لهذا السبب منحنا ولي العهد السعودي حصانة تجاه الملاحقة القضائية

السبت، 19-11-2022
02:53 م
قالت
وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف الرسمي المعلن بخصوص حصانة
ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان، ليس محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين.
وفي
حديث للصحفيين، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "رئيس
الوزراء بن سلمان يتمتع بالحصانة
تجاه الملاحقة القضائية في المحاكم الأمريكية طالما
يتولى منصب رئيس الوزراء ويرأس الحكومة في بلاده ... في ظل الإدارات المختلفة، طبقت
الولايات المتحدة هذا المبدأ باستمرار على رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية أثناء
توليهم مناصبهم. هذه ممارسة غير قابلة للانتهاك".
وأضاف
نائب المتحدث الأمريكي: "هذا التعريف ليس له علاقة بجوهر الموضوع .. أو بحالة
العلاقات بين الدولتين".
وقبل
ذلك، أدلى المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي ببيان مماثل عن نفس الموضوع.