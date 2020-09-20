لجأت إحدى مدن ولاية أوريجون الأمريكية إلى "الماعز" لتقليل خطر انتشار الحرائق بطريقة مبتكرة.

وقررت "فورست جروف" وهي مدينة تقع علي بعد 25 ميل شرق بورتلاند استخدام قطيع من 230 ماعز كوسيلة لتقليل نمو الحشائش والنباتات غير المطلوبة سواء في الأراضي المملوكة للمدينة والغابات الحضرية والمتنزهات، حيث تعمل تلك النباتات المتراكمة عمل الوقود وتزيد من فرص اندلاع حرائق كارثية.

وبالفعل بدأت الماعز في عملها وطهرت ما يقرب من 14 فدانا خلال أسبوع وتتكلف خدمتها 800 دولار فقط في اليوم، ويسمح للماعز بالخروج من مقطورتها وتتوجه نحو المنطقة المستهدفة التي تحتاج إلي تخفيف النباتات.

وطلبت السلطات من مئات الآلاف من السكان النزوح خوفا من ألسنة اللهب التي تزحف نحوهم، وتم إجلاء حوالي نصف مليون شخص وهو ما يتجاوز 10% من إجمالي سكان الولاية البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة، حسبما نشرتسكاي نيوز " .

