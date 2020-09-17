الخميس 17 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمريكا تعلن هوية رئيس فلسطين القادم

النيابة تصدم «أحمد حسن وزينب» بقرارها

بيان من الإفتاء عن «فيروس الإخوان»

رمضان عبدالمعز: النبي أعجب بعنترة بن شداد

صفقة جديدة لـ ليفربول بـ 30 مليون يورو

موجة جدل.. البلوجر "بدر خلف" يجري اختبار حمل: مفيش مبروك

صدمة في سان جيرمان

ليس من الإسلام .. نصير: النقاب عادة يهودية

استخدموا "بخ الثعبان".. خلاف بين العرافين على نجاح ترامب أم بايدن

بسمة وهبة : أي حد هيقل أدبه همسح بيه بلاط الأرض (فيديو)

أمريكا تعلن هوية رئيس فلسطين القادم

1440x810_cmsv2_114b96cf-3cff-5370-bd01-ff97da531bae-4055430
محمود عباس
الخميس، 17-09-2020 03:18 م محمد فضل- متابعات
أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد إم فريدمان، أن الولايات المتحدة ترى في القيادي المنشق عن حركة «فتح» محمد دحلان خليفة محتملا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال فريدمان، في حوار نشرته اليوم الخميس صحيفة “يسرائيل هيوم”، ردا على سؤال عن إمكانية أن يصبح دحلان المقيم في الإمارات رئيسا فلسطينيا جديدا وتقارير عن دعم واشنطن لهذه الخطة: «نفكر في ذلك، لكننا لا نريد هندسة القيادة الفلسطينية».
ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من توقيع اتفاقية السلام رسميًا بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية أمريكا وبحضور الرئيس دونالد ترامب.
وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن النزاع الإسرائيلي-العربي يوشك على نهايته ومن المتوقع أن ينتهي في غضون بضعة الأشهر أو عام، واصفا إبرام إسرائيل اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين بأنه “كسر الجمود”.
واتهم السفير الأمريكي السلطة الفلسطينية بـ”عدم خدمة شعبها على نحو مناسب”، مبديا قناعته بأن سكان “يهودا والسامرة” (أي مصطلح يهودي يستخدم في الإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة) يتطلعون إلى حياة أفضل.

إقرأ ايضا

_111621317_gettyimages-882819120

مبلغ غير متوقع.. ثروة الملكة إليزابيث تثير التساؤلات

البيت الأبيض

إصابات جديدة بكورونا بين موظفي البيت الأبيض

موعد-عودة-فتح-الطيران-الدولي-في-السعودية-في-الاتجاهين-780x470

السعودية ترفع تذاكر الطيران بنسبة 40%

أخبار متعلقة

ارشيفية

شاهد.. كارثتان متتاليتان تصيبان أمريكا

اعصار لين

العاصفة «سالي» ستتحول إلى إعصار عند وصولها إلى لويزيانا الأمريكية

5f5d20f1423604754e2c6fdb (1)

عاصفة "سالي" تهدد أمريكا

_113110264_mediaitem113110262

فيروس كورونا يتسبب في طرد 8800 طفل من أمريكا

5f59b4da423604487f6dc06f

تمديد حالة الطوارئ في أمريكا

_114273755__111417108_mediaitem111417104

أول تعليق أمريكي على عقوبات قتلة «خاشقجي»