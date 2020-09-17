أمريكا تعلن هوية رئيس فلسطين القادم

الخميس، 17-09-2020
03:18 م
محمد فضل- متابعات
أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد إم فريدمان، أن الولايات المتحدة
ترى في القيادي المنشق عن حركة «فتح» محمد دحلان خليفة محتملا للرئيس
الفلسطين
ي
محمود عباس
.
وقال فريدمان، في حوار نشرته اليوم الخميس صحيفة “يسرائيل هيوم”، ردا على
سؤال عن إمكانية أن يصبح دحلان المقيم في الإمارات رئيس
ا فلسطين
يا جديدا وتقارير
عن دعم واشنطن لهذه الخطة: «نفكر في ذلك، لكننا لا نريد هندسة القيادة الفلسطين
ية».
ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من توقيع اتفاقية السلام رسميًا بين إسرائيل
وكل من الإمارات والبحرين برعاية أمريكا
وبحضور الرئيس
دونالد ترامب.
وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن النزاع الإسرائيلي-العربي يوشك على نهايته
ومن المتوقع أن ينتهي في غضون بضعة الأشهر أو عام، واصفا إبرام إسرائيل اتفاقيتي
السلام مع الإمارات والبحرين بأنه “كسر الجمود”.
واتهم السفير الأمريكي السلطة الفلسطين
ية بـ”عدم خدمة شعبها على نحو
مناسب”، مبديا قناعته بأن سكان “يهودا والسامرة” (أي مصطلح يهودي يستخدم في
الإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة) يتطلعون إلى حياة أفضل.