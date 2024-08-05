أمريكا تعلن موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل





أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن هجوم إيران و"حزب الله" اللبناني على إسرائيل قد يبدأ اليوم الاثنين، وفق موقع "أكسيوس".

وأفادت المصادر: بلينكن قال إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سينتقمان، لكن ليس من الواضح بعد ما هو الشكل الذي سيتخذه الانتقام".

وبحسب المصادر فإن بلينكن قال إن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم المحتمل، لكنه أكد – أمس- أنه قد يبدأ خلال 24-48 ساعة المقبلة.

وأشارت إلى أن بلينكن أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع أن زيادة عدد القوات الأمريكية في المنطقة تستهدف أغراضاً دفاعية بحتة.