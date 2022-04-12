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أمريكا ترفع حظر السفر إلى السعودية

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أمريكا ترفع حظر السفر إلى السعودية

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الثلاثاء، 12-04-2022 10:25 ص

قررت واشنطن، تخفيف توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية وهايتي وميانمار.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث من "المستوى 4، مرتفع جدا" إلى "المستوى 1: منخفض"، الذي يحث الأمريكيين على تجنب السفر إلى تلك الوجهات.
وفي الأسابيع القليلة الماضية خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت مستوى التوصيات إلى "المستوى 1" لكل من "بنغلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس" من "المستوى 2: متوسط".
 

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