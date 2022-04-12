أمريكا ترفع حظر السفر إلى السعودية

قررت واشنطن،
تخفيف توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية وهايتي وميانمار.
وقالت المراكز
الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها غيرت توصيات السفر الخاصة
بكوفيد-19 للدول الثلاث من "المستوى 4، مرتفع جدا" إلى "المستوى 1:
منخفض"، الذي يحث الأمريكيين على تجنب السفر إلى تلك الوجهات.
وفي الأسابيع
القليلة الماضية خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم
مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت مستوى التوصيات إلى "المستوى 1" لكل
من "بنغلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس" من "المستوى 2: متوسط".