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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 8 دول بينهم دولة عربية

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الثلاثاء، 21-12-2021 09:25 ص

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأميركيين، إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.
وأضافت المراكز مناطق أخرى منها بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق، إلى تصنيف المخاطر “المستوى الرابع: مرتفع للغاية”. ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا موازيا ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى “المستوى 4: لا تسافر” للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان.
 

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