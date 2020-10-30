الجمعة 30 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول رد فعل من الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا

رئيس "كاف" بعد إصابته بكورونا : "أنا بخير"

ناشا تنشر صور مرعبة لثوران بركان

العراق يستلم 15 طن مساعدات طبية من مصر

مراكز جديدة للقطبين بالتصنيف العالمي

للمرة الأولي.. تعيين سيدة أفريقية بمنصب رفيع في شرطة نيويورك

البرازيلى "فييرا" ثانى صفقات الإسماعيلى بالموسم الجديد

اختبار طبى أخير للوقوف على حالة "الونش"

الأزهر يوضح حقيقة إصابة طلاب و إغلاق معهد المنوفية

أمريكا تتخطى للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة يومية بكورونا

ADS
 

أمريكا تتخطى للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة يومية بكورونا

فيروس كورونا
أرشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 01:53 م وكالات- الدويني فولي
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات الإصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، متجاوزة للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة، وفقًا لإحصاء جامعة ”جونز هوبكنز“.

وأحصت البلاد التي شهدت تصاعدًا في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، نحو 90 ألفًا و290 إصابة جديدة بين يومي الأربعاء والخميس، حسب بيانات الجامعة التي يتم تحديثها باستمرار.

وسجلت الولايات المتحدة في المجموع 8.94 مليون إصابة، منذ بداية الجائحة.

وبين يومي الأربعاء والخميس أيضًا، توفي 1021 شخصًا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررًا في العالم، من حيث عدد الوفيات الناجمة من الفيروس.

ومساء الخميس، سجلت أمريكا ما مجموعه 228.625 وفاة بالفيروس، منذ بدء الجائحة.

وتدهور الوضع الصحي حاليًا بشكل خاص في الولايات الشمالية، وولايات الغرب الأوسط.

وقبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية، جعل المرشح الديمقراطي جو بايدن، من إدارة الأزمة الصحية، مادة أساسية لمهاجمة خصمه الجمهوري، دونالد ترامب.
 

إقرأ ايضا

الملك سلمان وولي العهد السعودي

أول رد فعل من الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا

مساعدات

العراق يستلم 15 طن مساعدات طبية من مصر

شرطة نيويورك

للمرة الأولي.. تعيين سيدة أفريقية بمنصب رفيع في شرطة نيويورك

أخبار متعلقة

المملكة العربية السعودية

إصابات كورونا في السعودية تقترب من حاجز الـ 350 ألف حالة

648436_e

"كورونا" تضرب قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية

متهم

بدولة عربية.. السجن 3 سنوات لنجل وزير سابق لبيعه كمامات "مزيفة"

البيت الأبيض

إصابات جديدة بفيروس كورونا في البيض الأبيض

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: 10% من سكان العالم لديهم كورونا

ترامب

ترامب أخفى إصابته بكورونا وشارك في مقابلة تليفزيونية