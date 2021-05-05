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أمريكا: الصاروخ الصيني المفقود سيسقط على الأرض خلال أيام

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الأربعاء، 05-05-2021 10:31 ص
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تتتعقب مسار الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" الذي أطلقته الصين، الخميس، وبات خارج نطاق السيطرة، خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مايك هوارد، أن قيادة الفضاء الأمريكية، تتوقع أن الصاروخ الصيني قد يدخل الفضاء الجوي يوم 8 مايو الجاري، وسط مخاوف من سقوط حطامه على منطقة مأهولة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأوضح هوارد، في بيان، أنه لا يمكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ، إلى الغلاف الجوي للأرض؛ إلا عقب ساعات من عودته، مشيرا إلى أن سرب مراقبة الفضاء الثامن عشر، سيوفر تحديثات يومية حول موقع الصاروخ.
 ويوم الخميس، أطلقت الصين صاروخها؛ ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء، ويشكل الصاروخ- البالغ وزنه 21 طنا- المنصة الأساسية لصاروخ "لونج مارش 5 بي" الصيني.
وفي حين أن معظم حطام الصاروخ الفضائي الصيني تحترق في الغلاف الجوي؛ لكن حجم الصاروخ الضخم أثار مخاوف من أن أجزاء كبيرة يمكن أن تعود إلى الداخل، وتتسبب في أضرار؛ إذا أصابت مناطق مأهولة".
من جهته، قال عالم الفلك الذي يعمل على تتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكدويل، إن: خطر حدوث بعض الضرر أو أن يصيب حطام الصاروخ شخص ما؛ هو خطر ضئيل للغاية، لكن لا يمكن إهماله ويمكن للأمر أن يحدث".
 

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