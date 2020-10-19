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ألمانيا.. حرمان طبيب من الجنسية لرفضه مصافحة النساء

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ألمانيا.. حرمان طبيب من الجنسية لرفضه مصافحة النساء

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ألمانيا.. حرمان طبيب من الجنسية لرفضه مصافحة النساء
 
الإثنين، 19-10-2020 07:56 م الطيب حسين
أيدت محكمة ألمانية قرار السلطات في بلادها بحرمان طبيب مسلم من الحصول على الجنسية بسبب رفضه مصافحة سيدة.


وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الطبيب البالغ من العمر 39 عاما، وهو لبنانى، كان على وشك أن يصبح ألمانيا بعدما عاش فى البلاد لمدة 13 عاما، وأكمل دراسته الطبية وتجاوز اختبار المواطنة وحصل على أعلى درجة ممكنة. إلا أنه فشل فى العقبة الأخيرة بعدما رفض مصافحة مسئولة فى الاحتفال عام 2015، مما دفع سلطات الولاية إلى حرمانه من الجنسية.

وقالت المحكمة التي أيدت القرار، إن الأرراء الاصولية للرجل تتعارض مع اندماجه فى المجتمع الألمانى.

وكان الطبيب اللبنانى قد انتقل للعيش فى ألمانيا فى عام 2002 وأقام فيها بشكل قانونى وتزوج امرأة من أصول سورية قبل حوالى 10 سنوات، ووعدها بعدم مصافحة امرأة أخرى أبدا، على حد قول الصحيفة.

وكان عام 2012، هو العام الذي بدأ فيه إجراءات الحصول على الجنسية، ووقع أوراق العمل المطلوبة التى تتعهد بالحفاظ على الدستور ورفض التطرف. إلا أن المحكمة فى مانهيم قالت إن واقعة المصافحة تتعارض مع ضمان الدستور للمساواة بين الرجال والنساء.

وذكرت المحكمة أنه لو رفض المتقدم بطلب الحصول على المواطنة المصافحة على أساس جنس معين، وهو ما يتعارض مع الدستور، فلا يوجد اندماج فى ظروف المعيشة الألمانية وهذا ينطبق تحديدا لو كان رفض المصالحة للنوع الآخر، ذكر أو أنثى، كما هو الحال فى هذه القضية ، مما يعنى قناعة سلفية بشأن العلاقة بين الرجال والنساء.

 

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