أكثر دولة عربية يريد الإسرائيليون تعزيز العلاقات معها

الأحد، 08-11-2020
08:07 م
محمد فضل
كشف استطلاع جديد للرأي عن أكثر دولة عربية يريد الإسرائيل
يون
تعزيز العلاقات
معها.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "متيفيم"،
ونشرت نتائجه وزارة الخارجية الإسرائيل
ية، اليوم الأحد، على صفحتها بموقع تويتر، كانت
السعودية
هي تلك الدولة.
وقال 24% من الإسرائيل
يين الذين شملهم الاستطلاع إن السعودية
هي أكثر دولة عربية يريدون تعزيز العلاقات
معها في مختلف المجالات.
وحلت مصر في المركز الثاني بنسبة 12% بينما قال 11% من الإسرائيل
يين
إن الإمارات هي أكثر دولة عربية يجب تعزيز العلاقات
معها، بينما جاء الأردن رابعا بنسبة
4%.
ولا ترتبط السعودية
بعلاقات
دبلوماسية مع إسرائيل
، بخلاف
مصر التي وقعت معاهدة سلام مع تل أبيب عام 1979 وتبعها الأردن عام 1994، والإمارات
والبحرين في سبتمبر 2020، فيما أعلن مؤخرا السودان موافقته على تطبيع العلاقات
مع إسرائيل
.