الإثنين، 20-06-2022
06:20 م
أكبر قبائل المملكة العربية السعودية
، لكل أمة صفة وخاصية
تميزها عن سائر الأمم، ومن أعظم ما يميز الأمة العربية اهتمامها بمعرفة الأنساب قبل
ظهور الإسلام، ولا شك أن العرب هم أهل الثقافة، بل إن ثقافتهم هي الأقدم بين الأمم،
وكانت معرفة الأنساب من الأمور المهمة جدًا في حياة العرب في القدم، ولقد انتشرت العديد
من القبائل في منطقة شبه الجزيرة العربية، وتحديدًا في السعودية، وكان لهذه القبائل
دورًا كبيرًا في تماسك المملكة ووحدتها، وفي هذا المقال من مجلة نظرتي سنتعرف على اكبر
قبائل المملكة العربية السعودية.
أكبر قبائل المملكة العربية السعودية
تمثل القبيلة في المملكة العربية السعودية الوحدة السياسية
والاجتماعية، وش يرجع
تاريخ إنشاء القبيلة إلى قديم الأزل، حيث لم يكن في ذلك الوقت
حكومة واحدة أو ملك واحد يجتمع تحت ظل العرب، ومن هنا نشأت فكرة القبيلة، وكانت القبيلة
تحكم نفسها بنفسها، ولكل قبيلة شيخها، وعلى مدار العصور كبرت القبائل وأصبح لديها عرق
ونسب أصيل، وفيما يلي نتعرف على أكبر قبائل المملكة العربية السعودية:
- قبيلة عنزة: تعد أكبر لقبائل السعودية من حيث العدد، حيث
يتجاوز عدد أفرادها 2 مليون وتتوزع في 10 دول مختلفة.
- قبيلة العتيبة: يبلغ عدد أفرادها حوالي 2 مليون نسمة وتتوزع
في 13 دولة مختلفة.
- قبيلة الرشايدة: يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، وتوجد في
حول 14 دولة.
- قبيلة شمر: يصل عدد أفرادها إلى أكثر من مليون ونصف المليون
نسمة، وهم يتوزعون في 13 دولة عربية.
- قبيلة الدواسر: يبلغ تعداد أفرادها نحو مليون ونصف المليون
نسمة، وتنتشر في جميع أنحاء المملكة.
- قبيلة بني تميم: يتجاوز عدد القبيلة 700 ألف نسمة، أي ما
يقارب المليون نسمة، وتتوزع في 5 دول خليجية، أهمها المملكة العربية السعودية.
- قبيلة حرب
: يبلغ تعداد القبيلة حوالي 700 ألف نسمة، أي ما
يقارب المليون نسمة، ويتوزعون في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.
- قبيلة مطير: يتجاوز عدد أفراد القبيلة 500 ألف، وتتوزع في
3 دول عربية مختلفة.
- قبيلة الشرارات: يبلغ تعداد القبيلة نحو 450 ألف نسمة، أي
ما يقرب من نصف مليون نسمة، وتتوزع في 11 دولة عربية.
- قبيلة بني خالد: من أشهر القبائل السعودية، وأقلها عددًا
حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 400.000، وتتوزع في 9 دول عربية مختلفة.
وصلنا إلى نهاية المقال، وفيه قدمنا لكم أكبر قبائل المملكة
العربية السعودية، وتضم المملكة الكثير من القبائل، ومنها ما يعود أصلها إلى عهد النبي
محمد صلى الله عليه وسلم، وتعد قبيلة عنزة أكبر القبائل السعودية.