أقذر جاسوس في التاريخ يخون وطنه مقابل صور عارية فقط!!

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الأربعاء، 13-01-2021 02:34 م محمود أبوسعد


متابعات محمود أبوسعد
قال رجل من ولاية راجاستان بالهند، للمحققين إنه شارك معلومات مهمة بعد أن استدرجته، وكالة الاستخبارات الباكستانية، بصور نساء عاريات وأحاديث مغرية على السوشيال ميديا.
وقال مسؤولون بالمخابرات الهندية، إن «ساتيانارايان باليوال» ، 42 عامًا ، من سكان جايسالمر ، اعتقل الأسبوع الماضي بموجب قانون الأسرار الرسمية بتهمة التجسس.
وأضاف المسؤولون، أثناء الاستجواب، زعم ساتيانارايان باليوال أن النساء، اللواتي تحدثن إليه نيابة عن المخابرات الباكستانية، غالبًا ما يشاركن الصور العارية مقابل الحصول على مزيد من المعلومات حول حركة الجيش في المناطق الحدودية وميدان إطلاق النار في بوخران.
كما قال المتهم للمحققين إنه كان على اتصال بهؤلاء النساء عبر حساب وهمي على وسائل التواصل الاجتماعي. استخدم نفس الحساب لإرسال معلومات سرية عبر الحدود.
وقال المسؤولون إن المتهم كان تحت المراقبة لبعض الوقت، وتم العثور على العديد من وثائق الجيش في هاتفه المحمول عندما كان محتجزًا في جايسالمر.
بعد اعتقاله، قالت شرطة راجستان: "تم حجز المتهم، بعدما تم القبض عليه من قبل إدارة البحث الجنائي (الفرع الخاص) بتهمة التجسس. وقد اعترف بأنه على اتصال مع عميل لوكالة المخابرات الباكستانية وبحوزته معلومات عسكرية حساسة ".






 

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