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أضرار جسيمة.. أول قرار من السلطان هيثم بعد هدوء إعصار شاهين

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الإثنين، 04-10-2021 01:52 م

أصدر السلطان هيثم، سلطان عمان، اليوم الاثنين، أمرا بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية.
وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، وجه السلطان هيثم، بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية المتضررة من إعصار "شاهين"، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة .
وستباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، وعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الجهات ذات العلاقة، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن .
وأكّد سلطان عمان صدور بيان انتهاء التأثيرات المُباشرة للحالة المدارية لا يعني  عدم هطول أمطار على شمال السلطنة حيث ما يزال هناك وجود لبعض السحب المُتفرقة في شمال السلطنة إضافة إلى فرص لتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مُباشرة.
ودعا السلطان الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة  بعبور الأودية لأن بعض الأودية مُستمرة في الجريان إضافة إلى وجود  تجمعات مائية على أن تكون الأوضاع غدًا الثلاثاء مُستقرة بشكل كبير.

 

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