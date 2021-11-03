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أصالة تنعي الأمير سعود بن عبد الرحمن بكلمات مؤثرة

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اصالة
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الأربعاء، 03-11-2021 08:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
نعت الفنانة السورية أصالة نصري الأمير الراحل سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود بكلمات مؤثرة.
وقالت أصالة في تدوينة علي صفحاتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي: " "الله يرحم الأمير الرّاقي الطيّب سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ويصبّر أهله ويعين كلّ من كان منه قريب".
جدير بالذكر أن أعلن أمس الثلاثاء 2 نوفمبر انتقال الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود وأقيمت صلاة الجنازة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض .
 

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