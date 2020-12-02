أسرار جديد يعلنها ترامب عن الانتخابات الرئاسية وبقاءه في البيت الأبيض
ترامب
الأربعاء، 02-12-202010:10 صمتابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد
في البيت الأبيض أمس أنه سيقضي 4 سنوات
أخري في منصبه وذلك في يناير 21 أو يناير 25 .
و أضاف ترامب : " لقد كانت 4 سنوات رائعة نحن نحاول أن نخدم 4 سنوات
أخري و أن حدث خلاف ذلك فسأراكم بعد 4 سنوات ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و بعد أن انتشرت تصريحاته علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك
" احتشد العشرات من الأشخاص المؤيدين له علي باب البيت البيض يهتفون له و
معظمهم لا يرتدون الكمامات .
وبالرغم من أن وزير العدل و المدعي العام وليام بار، أكد علي أن الوزارة لم
تكشف عن أدلة علي تزوير الناخبين يمكن أن تغير نتيجة الانتخابات الرئاسية .
جدير بالذكر أن جو بايدن فازو بالانتخابات الرئاسية الأمريكية و بدء في تلقي التقارير السرية للنمخابرات التي يتلقاها ترامب .