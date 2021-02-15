أسرار تنشر لأول مرة عن رئيس الأرجنتين الراحل

الإثنين، 15-02-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وسائل إعلام
محلية مساء أمس عن وفاة الرئيس الأرجنتين
ي السابق كارلوس منعم عن عمر يناهز 90 عام
بعد صراع مع المرض لفترة طويلة .
وشغل كارلوس منصب
رئيس الأرجنتين
من سنة 1989 إلي سنة 1999 وكان عضو في مجلس الشيوخ وقت وفاته ،
حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
ومنح كارلوس
الأرجنتين حالة من الاستقرار الاقتصادي لم تدم طويلا و أقام علاقات وثيقة مع
الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي وبالرغم من الفضائح التي لاقته فإنه
غالبا ما استمتع بنمط حياة مترفة .
و ترعرع منعم المحامي
الأنيق الذي ولد في واحدة من أفقر مقاطعات الأرجنتين والذي هاجمه النقاد باعتباره رجلا
لعوبا مستهترا، قاد الأرجنتين لتصبح نموذجا لسوق حرة، كان جيرانه يحسدونه عليها في
مرحلة ما، كما كانت قبلة مفضلة لدى المستثمرين ، غير أن إنجازات منعم تزامنت مع ارتفع
معدلات البطالة وعدم المساواة الاقتصادية، والديون الخارجية.
يذكر أن الرئيس الأرجنتين
ي
ألبرتو فرنانديز وفاة الرئيس الأسبق عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع المرض في الأسابيع
الأخيرة من حياته.