أسرار إنسانية في حياة أمير الكويت الراحل .. لم يكن ينام لسبب غريب .. وأحب أغاني هذه المطربة

الأربعاء، 30-09-2020
06:04 ص
أحمد عادل شعبان
ظهر أمير الكويت
الراحل في لقاء مع لإعلامي يوسف الجاسم قبل 15 عاما من الآن كشف فيه الكثير عن حياته الشخصية.
وقال الشيخ صباح الأحمد
في لقائه إنه كان يحب قضاء إجازته في دولة عُمان في منطقة هادئة وبسيطة مضيفًا: أحب أروح مكان ترتاح نفس الإنسان فيه وأمارس الصيد.
وأضاف: الإنسان يبتلى مرات في شيء معين وأنا أبتلى بالتلفزيون خصوصا إذا بدأ فيلم وشفت جيد لازم أكمله أو لعبة كرة قدم جيدة لازم أكملها ويروح الليل كله لذلك نومي كان قليل جدًا.
وكان الشيخ صباح الأحمد
يحب أفلام الأكشن والحيوانات ورغم عشقه للسينما إلا أنه لم يدخل أي دار عرض إلا ببلده الكويت
، كما كان عاشقا للموسيقي ويفضل أغنيات أم كلثوم.