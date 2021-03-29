أستراليا.. إقالة وزيرة الدفاع بسبب فضيحة اغتصاب

الإثنين، 29-03-2021
09:47 ص
قرر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، تجريد اثنين من
أبرز أعضاء حكومته من منصبهما وخفّض مرتبتهما في السلطة التنفيذية، لتخفيف الضغط الشعبي
المتزايد بسبب فضيحة
ي اغتصاب
زعزعتا الحياة السياسية في البلاد.
وجرد موريسون، وزيرة الدفاع
ليندا رينولدز والمدّعي العام
كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة من حقيبتيهما الوزاريتين،
لكنه أسند إليهما حقيبتين أخريين أقل أهمية (الخدمات الحكومية لرينولدز والصناعة والعلوم
والتكنولوجيا لبورت).
واتُّهم بورتر بأنه اغتصب، حين كان لا يزال طالباً في
1988، زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت في يونيو انتحاراً كما يبدو.
فيما اتهمت رينولدز بأنها أساءت التعامل مع تحقيق في واقعة
اغتصاب
مفترضة ضحيّتها موظفة شابة في مكتبها بالبرلمان وبأنها نعتت الضحية المفترضة
بأنّها “بقرة كاذبة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.