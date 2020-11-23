أزمة جديدة لـ تركيا مع اتفاقية باريس للمناخ

الإثنين، 23-11-2020
02:45 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية
التركية أن موقع تركيا
في اتفاقية باريس
للمناخ غير منصف لها .
و قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية التركية ، حامي أقصوي ، في بيان له نشرته " سبوتنيك " أن
بلاده تولي أهمية كبيرة لمكافحة تغير المناخ التي تعد إحدى المشكلات العالمية .
و أضاف أن مسئولية
تركيا
التاريخية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية أقل من 1% مشيرا إلي
أنها دولة نامية و أن موقعها في اتفاقية باريس
غير منصف .
كما أشار إلي أنه سبق
تسجيل هذه القضية في بيان وزراء الطاقة في مجموعة العشرين مؤكدا أنه لضمان
المساهمة بشكل أكبر في العمل المناخي ينبغي تحقيق مكانة متساوية و عادلة في نظام
المناخ الدولي .وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أشارت لوجود مشكلة
صغيرة بخصوص تركيا
و اتفاقية المناخ لافتة إلي أنها في اتفاقية باريس
من بين الدول
النامية إلا أنها أدرجت في اتفاقية الإطار للمناخ " الأمم المتحدة " علي
أنها من الدول المتقدمة .
جدير بالذكر اتفاقية
باريس
للمناخ تعد الأداة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير
المناخ .