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أرقام كورونا في الكويت اليوم.. وفيات وإصابات

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أرقام كورونا في الكويت اليوم.. وفيات وإصابات
 
الثلاثاء، 06-10-2020 06:08 م
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، شفاء 630 إصابة من مرض (كوفيد-19) في ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في الكويت 100179.

كما أعلنت تسجيل 676 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108268 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 632 حالة.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 158 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و140 حالة في منطقة حولي الصحية و131 حالة في منطقة الجهراء الصحية و130 حالة في منطقة الفروانية الصحية و117 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7457 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3583 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 764608 فحصا.
 

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