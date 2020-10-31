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أرقام قياسية صادمة للإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-10-2020 09:33 ص متابعات- الدويني فولي
سجلت الولايات المتحدة عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا أمس الجمعة، حيث سجلت 94 ألف حالة خلال 24 ساعة .
و يعتبر هذا الرقم من الإصابات الأعلى منذ تفشي كورونا في الولايات المتحدة حسبما أعلن إحصاء جامعة " جونز هوبكنز " .
و بتسجيل هذه الأرقام فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلي 9مليون و 43 ألف بينا ارتفع إجمالي الوفيات إلي 229.676 حالة وفاة .
ويعتبر وباء " كوفيد_19 " أسوء أزمة صحية تمر بها أمريكا منذ الأنفلونزا الإسبانية عام 1918 ويعتبر أسوء ركود اقتصادي تمر به منذ أزمة 1929 .
 

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