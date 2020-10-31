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«أردوغان» يشكر إسرائيل ويتجاهل مصر

أردوغان
أردوغان
 
السبت، 31-10-2020 03:17 م محمد فضل

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشكر إلى العديد من الدول التي اقترحت المساعدة وقدمت واجب العزاء بعد الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير وتسبب بخسائر مادية وبشرية.
وقال أردوغان في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أود أن أشكر جميع الدول الصديقة، التي أعربت عن استعدادها للمساعدة، من خلال رسائل التعزية وتمني الشفاء للمصابين".
وأرفق الرئيس التركي تغريدته بصورة ضمت مجموعة من الأعلام كان بينها، علم إسرائيل والسعودية والإمارات، إلا أنها خلت من علم مصر، على الرغم من إصدار وزارة الخارجية المصرية بيانًا تعزي فيه في ضحايا الزلزال.
وتعيش ولاية إزمير غربي تركيا منذ أمس الجمعة على وقع زلزال عنيف ضرب في بحر إيجا وتسبب بوفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
 

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