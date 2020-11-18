أردوغان يستغيث : " نواجه وضع بالغ الخطورة "

اردوغان

فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إغلاق جزئي و حظر تجول ليلي في تدابير ترمي إلي احتواء تسارع تفشي فيروس " كورونا" المستجد في تركيا .

كما اعتمد أردوغان الدراسة عن بعد حتى نهاية العام ، قائلا في تصريحات إعلامية عقب اجتماعه بالحكومة :" نواجه وضع بالغ الخطورة .. الإصابات والوفيات بلغت حد مطلق خصوصا في إسطنبول " .

كما أمر أردوغان فرض حظر تجوال علي مستوي البلاد من الساعة 8 مساء ، ومنع تقديم المأكولات والمشروبات في المطاعم و المقاهي و السماح فقط بخدمة التوصيل المنزلي .

جدير بالذكر أن تركيا سجلت 420 ألف إصابة بـ" كوفيد_19 " من بينها أكثير من 11 ألف و 700 وفاة حتى الآن .