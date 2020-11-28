أردوغان يستعين بهؤلاء للجهاد ضد فرنسا

اردوغان

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلي العالم الإسلامي لتنحية الخلافات جانبا و مواجهة الاعتداء علي المقدسات .

و أضاف أردوغان أثناء مشاركته من خلال اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ 23 للجمعية الإسلامية : " واجهنا هذا العام إلي جانب " كورونا " ، معاداة الإسلام الأسرع انتشارا " ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .

و تابع قائلا :" تابعنا جميع الإساءات إلي نبينا الكريم مؤخرا بحجة حرية التعبير في فرنسا ، الإساءة إلي مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لهذه الحرية ، مضيفا فلنضع جميع خلافتنا جانبا ونلتق يعن قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات علي مقدساتنا ، وعلينا الدفاع عن حقوق القدس و لو بأرواحنا فهي شرف الأمة الإسلامية " .

