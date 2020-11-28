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أردوغان يستعين بهؤلاء للجهاد ضد فرنسا

اردوغان
اردوغان
 
السبت، 28-11-2020 12:39 م متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلي العالم الإسلامي لتنحية الخلافات جانبا و مواجهة الاعتداء علي المقدسات .
و أضاف أردوغان أثناء مشاركته من خلال اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ 23 للجمعية الإسلامية  : " واجهنا هذا العام  إلي جانب " كورونا " ، معاداة الإسلام الأسرع انتشارا " ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
و تابع قائلا :" تابعنا جميع الإساءات إلي نبينا الكريم مؤخرا بحجة حرية التعبير في فرنسا ، الإساءة إلي مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لهذه الحرية ، مضيفا فلنضع جميع خلافتنا جانبا ونلتق يعن قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات علي مقدساتنا ، وعلينا الدفاع عن حقوق القدس و لو بأرواحنا فهي شرف الأمة الإسلامية " .
 

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