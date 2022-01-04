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أردوغان يزور السعودية الشهر المقبل.. وولي العهد يضع شرطًا

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أردوغان
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الثلاثاء، 04-01-2022 11:23 ص

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتعهد بأنه لن يذكر مقتل الصحفي جمال خاشقجي مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إقليميين، قولهم إن ولي العهد السعودي "يريد وعدا بأن إردوغان لن يثير قضية مقتل خاشقجي مرة أخرى، وبأن يقنع وسائل الإعلام التركية بالتوقف عن الحديث عن هذا الموضوع".
وقال أردوغان إنه يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل بعد أن ورد أن ولي العهد السعودي دعاه.
وهذه الخطوة هي محاولة للتغلب على التوترات بين البلدين التي ازدادت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية سعودية في اسطنبول عام 2018.
وذكرت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية لم تؤكد الاجتماع بين ولي العهد السعودي وأردوغان، لكن أشخاصا مطلعين على الجهود أبلغوا المنفذ أن الزعيمين كانا يحاولان الاجتماع منذ أسابيع.
وأضافت: "أردوغان قد يمضي قدما في الاجتماع للحصول على دعم اقتصادي للمساعدة في أزمة العملة التركية".
 

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