الجمعة، 13-08-2021
11:16 ص
أرخص تطبيق
توصيل مشاوير
في السعودية
2021 يعد من الخدمات التي سعت الحكومة السعودية
لتوفيرها
للمواطنين ما بين الخدمات الخاصة بالسيارات أو وسائل النقل المتاحة الأخرى لمن
يرغب، وسوف نلقى الضوء في هذا المقال على أبرز التطبيقات الخاصة بخدمات المشاوير
فلنتابع.
أرخص تطبيق توصيل
مشاوير في السعودية 2021
أصبحت
التطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة لا تخدم فقط البرامج الخاصة بالهاتف أو
الألعاب أو التعليم، بل أصبحت خدمات متاحة وفعلية أيضاً للمشاوير
الطويلة أو
القصيرة في السعودية
لمن يحتاج وسيلة سريعة للنقل ومن هذه الوسائل الآمنة والغير
مكلفة:
تطبيق وصلني تاكسي
يتم
تحميل تطبيق وصلني المجاني من خلال
الأندرويد والأيفون بخطوات بسيطة جدا توفر للفرد الوقت والمجهود، فيعد هذا التطبيق
الأرخص من بين التطبيقات الموجودة في السعودية
ومن الميزات الموجودة في هذا
التطبيق الآتي:
يقوم هذا التطبيق بدعم خاصيتي الأمان والدقة في تحديد المواقع.
يمتلك اللغتين العربية والإنجليزية لمن يرغب.
يقوم بالتوصيل
في أي زمان ومكان وللعميل الحق في اختيار فئة السيارة.
التطبيق سهل الاستخدام ومجانى ويستطيع العملاء إعادة ما فقدوه داخل السيارة إذا حدث الأمر.
تطبيق جيني
يعد ثاني
أرخص تطبيق بعد تاكسي ويقدم خدمة التوصيل
الآمن للأشخاص ويتم تحميلة أيضا بواسطة الأندرويد
والأيفون، ويتميز تطبيق جيني باتساع نطاق وجوده فهو ليس فقط مقتصرا على العاصمة
السعودية
فحسب، بل في كل منطقة ومدينة ومن المميزات الموجودة في هذا التطبيق التالي:
يمتلك هذا التطبيق ميزات إضافية غير الأمان وهى سرعة التوصيل
الكبيرة.
به الكثير من السائقين المدربين على أعلى مستوى للسلامة الخاصة بالعميل.
يمتلك فئات عديدة بالسيارات لمتعة المشاوير
المتعددة وبجودة عالية.
لا يشترط في هذا التطبيق على عكس تطبيقات أخرى الدفع الفوري بالفيزا، بل به إمكانية الدفع عند الوصول للتيسير على كل العملاء الاستفادة بالخدمة.
تطبيق أوبر
يعد هذا
التطبيق من حيث الشهرة في الوطن العربي هو الأوسع على الإطلاق وفى السعودية
تحديدا،
حيث يوفر للعملاء تكلفة خدمة رخيصة وآمنة ويساعدهم في اختيار وسيلة التوصيل
المناسبة للمشاوير
الخاصة بهم وبالسعر الذى يناسبهم، ويتمتع هذا التطبيق بعدة مميزات
وهى:
الخدمة تعمل طوال ال24 ساعة والخدمة بها عملية تقييم للسائقين لمدى رضائهم عن الخدمة.
تقدم فئات كبيرة ومتنوعة من السيارات المختلفة.
يتم تحديد السعر ووسيلة النقل مقدماً وبها سائقين مدربين على أعلى مستوى.
تطبيق كريم
يعد تطبيق كريم من التطبيقات الشهيرة التي تقدم
خدمات مضاعفة أخرى بخلاف خدمات التوصيل
للمشاوير
كخدمات توصيل
الطلبات وغيرها
ولهذا يعتبر هذا التطبيق شاملا لكل الخدمات، ويتاح تحميلة أيضا على الأندرويد والأيفون
وله عديد من المميزات ومنها:
متوفر به خدمة تقييم وإخفاء الرقم عن السائق لتوفير الخصوصية للعميل.
التطبيق يعمل على مدار اليوم وحتى في خلال فترات الحظر وهذه ميزة إضافية مسموح لها لتلك السيارات من أجل خدمة المواطنين.
التطبيق به إمكانية الحجز والإلغاء دون دفع سعر المشوار والدفع عند الوصول.
تطبيق سائقات
توصيلي الإناث في السعودية
المرأة
السعودية
لها حاجة كبيرة من الخصوصية ولذلك تحتاج إلى وسيلة آمنة وفعالة ومريحة
للنقل وغير مكلفة، من خلال تطبيق سائقات توصيل
ي لتضمن بها الأمان الذاتي لها
ومنها:
تطبيق ماي درايف
للسيدات
يعد
تطبيق ماي درايف للسيدات هو أسرع وأرخص وسيلة للسيدات التي تريد وسائل مواصلات
عديدة، ولكن بشكل خاص يساعدها على التنقل بحرية ويعمل تطبيق توصيل
ي على الهواتف
والكمبيوتر وله عدد من المميزات وهى:
يقتصر هذا التطبيق على فئة السيدات فقط وبه نظام عالي الجودة لتحديد المواقع بدقة.
به خدمة تحديد فئة السيارة والسعر قبل التوصيل
ويشترط الدفع إلكترونيا.
ختاما
تعد خدمات التوصيل
الموجودة حاليا من أرخص تطبيقات المشاوير
الموجودة في السعودية
لخدمة المواطنين وأكثرها أماناً.