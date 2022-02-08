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أرامكو السعودية ترفع أسعار النفط

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أرامكو السعودية ترفع أسعار النفط

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الثلاثاء، 08-02-2022 11:39 ص

قالت شركة "أرامكو" السعودية إن المملكة سترفع أسعار جميع أنواع نفطها للمشترين من جميع المناطق في مارس 2022، وفقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس".

وسيرتفع سعر الخام من طراز العربي الخفيف لآسيا بمقدار 0.6 دولار للبرميل، وبذلك سيصعد السعر بـ 2.8 دولار للبرميل فوق سلة نفط عمان ودبي.

أما الأنواع الأخرى من النفط السعودي فسيرتفع سعرها بواقع 0.3 دولار - 0.7 دولار للبرميل.

وستنمو الأسعار للمشترين من دول شمال غرب أوروبا بشكل ملحوظ، بمقدار 0.7 دولار - 2.3 دولار للبرميل. فيما ستصعد الأسعار للولايات المتحدة بمقدار 0.3 دولار للبرميل، وبالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط سترتفع الأسعار بمقدار 0.9 دولار - 1.8 دولار للبرميل.
 

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