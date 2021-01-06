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أخيرا.. الأمن يكشف الجهة خلف الهجوم الأخطر في تاريخ أمريكا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 06-01-2021 09:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت الأجهزة الأمنية الأمريكية من كشف مجموعة القراصنة التي كانت وراء الهجوم الإلكتروني الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة ، والتي تعود إلي روسيا .
و أعلنت وكالتا الأمن القومي والسيبيراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومدير الاستخبارات الوطنية أن القراصنة  اخترقوا برنامج تنتجه شركة  " سولار ويندوز
" ويستخدم في الإشراف علي شبكات المعلومات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشار التقرير إلي أن القراصنة من أصول روسية هم الجهة المسئولة عن الاختراق و أعمال القرصنة المعلوماتية التي تعرضت لها مؤسسات و إدارات حكومية في واشنطن أخيرا و أبرزها وزارتا الدفاع و الخارجية الأمريكيتان .
و أضاف التقرير أنه بتوجيه الرئيس دونالد ترامب فإن الحكومة الاتحادية شكلت مجموعة من تنسيق موحدة للتحقيق بحوادث القرصنة التي أصابت شبكات الحكومة المعلوماتية ، والتي توصلت إلي أن لاعبين ذي أصول روسية هم المسئولين عن الاعتداءات التي طالت هذه الشبكات وخلص التقرير بالأدلة إلي أن القرصنة كانت بهدف التجسس .
جدير بالذكر أن البيان أفاد أن حجم أعمال القرصنة أصاب حوالي 10 وكالات حكومية و أن عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي يتركز حاليا علي تحديد هوية الضحايا في القطاع الخاص وجمع الأدلة وتحليلها وتنسيق أعمال حماية الشبكات الحكومية مستقبلا .
 

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