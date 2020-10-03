أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

السبت، 03-10-2020
04:52 م
الطيب حسين
شهد اليوم السبت تبني إجراءات جديدة في المملكة العربية السعودية
بشأن استئناف تنظيم مناسك العمرة
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وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، طاقتها البشرية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة
لهذا العام، من خلال إداراتها المختلفة بالمسجد الحرام.
وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل المسجد الحرام يومياً "10" مرات، وكذلك سوف يكون غسيل بعد خروج المعتمرين بعد أن يفرغوا من أداء مناسك العمرة
، ويشارك في عملية الغسيل 4 آلاف عامل وعاملة، ويستخدم "60000" ألف لتر من المنظفات والمطهرات يومياً، وهي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، وأيضًا يتم تطهير المسجد الحرام بـ"1200" لتر من أجود أنواع المعطرات، وذلك بشكل يومي، وكما يشارك في عملية التطهير "100" معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة.
وسيتم فرش "9000" آلاف سجادة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين المصلين، ويقوم على الإشراف على هذه المهام أكثر من "180" مشرفًا ميدانيًا على مدار الساعة من أبناء هذا الوطن المعطاء.