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أخبار سارة في السعودية

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أخبار سارة في السعودية
 
السبت، 23-01-2021 08:09 م
تراجعت إصابات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية حسبما أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت.

وأعلنت الوزارة عن تسجيلها 197 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" مع تعافي 203 أشخاص من المرض.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 197 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 366185، بينها 2107 حالات نشطة و329 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا حيث هبط إلى مستوى أقل من 100، لكنه ارتفع لاحقا بشكل طفيف، وبلغ يوم 20 يناير 238 حالة، وفي 21 يناير 212، وفي 22 يناير 213، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6350 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية استقرارا نسبيا بعد أن انخفض بشكل كبير سابقا، وبلغ يوم 20 يناير 3 حالات، وفي 21 يناير 4، وفي 22 يناير كذلك 4.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 357728 شخصا، بعد تسجيل 203 حالات شفاء جديدة.

 

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