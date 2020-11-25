أثيوبيا تطالب المجتمع الدولي بهذا الأمر لحل مشكلة تيجراي

آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي

طالب آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي المجتمع الدولي بعدم التدخل في أزمة تيجراي المحتدمة إلا إذا تقدمت حكومته بطلب العون ، مؤكدا أن بلاده تقدر قلق المجتمع الدولي .

وأضاف في بيان نشرته الصحافة المحلية والعالمية :" أود مع ذلك التأكيد على توفُّر القدرة والرغبة لدى إثيوبيا في حل هذا الوضع وفقًا لقوانينها وفي إطار التزاماتها الدولية، لافتا إلي أن بلاده ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، وطالب المجتمع الدولي باحترام مبدأ عدم التدخل بموجب القانون الدولي " .

جدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي بعد إعراب الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش ، عن قلقله العميق إزاء الوضع في إقليم تيجراي شمال أثيوبيا و دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلي حل الأزمة .