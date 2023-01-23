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أثناء هروبه من أحد المنافذ.. ضبط مؤذن بالكويت هتك عرض طفل مصري

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أثناء هروبه من أحد المنافذ.. ضبط مؤذن بالكويت هتك عرض طفل مصري

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ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 23-01-2023 10:08 ص

 

ألقت الشرطة الكويتية القبض على مطلوب بقضية هتك عرض طفل مصري .

 

وحسب حساب "تفتيش الكويت"، على موقع التواصل الاجتماعي، فإن المتهم يعمل مؤذن مسجد، وألقت الشرطة القبض عليه بعد محاولته الهرب من منفذ السالمي.

وكان المؤذن قد أقدم على هتك عرض الطفل المصري داخل مسجد بحي النعيم بمدينة الجهراء الكويتية.

وكان المتهم هاربًا بعد تقديم أهل الطفل شكوى إلى رجال الشرطة، إلا أنه تم الإيقاع به وضبطه عند محاولة هروبه عبر منذ السالمي.

وحسب وسائل إعلام فإن المتهم قد اعتقل في نفس المنطقة بتهمة “الأذى غير الأخلاقي” رقم 8/2023 وإحالته إلى دائرة التحقيق.

 

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