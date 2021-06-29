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أبوظبي/ ولي العهد يبحث التعاون مع «آبي أحمد».. وافتتاح سفارة إسرائيل

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الثلاثاء، 29-06-2021 01:14 م

اجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالا هاتفيا مع أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال بحث "علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وتناول الجانبان "مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، خاصة في الدول الإفريقية".
ولم تذكر الوكالة إن كان الجانبان بحثا أزمة سد النهضة أم لا.
على الجتنب الآخر، أقيمت مراسم احتفال اففتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي، قاده وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورا الكعبي، حيث أقيمت مراسم وضع ميزوزا، ( الميزوزة هي رمز ديني يهودي يوضع على مداخل الأماكن) في السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.








 

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