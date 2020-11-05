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مصر تنج في استعادة قطعة أثرية من ايطاليا

إضاءة القطع الأثرية بالمتحف المصري الكبير
اثار
 
الخميس، 05-11-2020 05:22 م أحمد سالم
نجحت جهود وزارتي السياحة والآثار، والخارجية  في استرداد قطعة أثرية من ايطاليا كانت قد ضبطتها الجهات الأمنية المعنية في منطقة كالياري بإيطاليا في عام 2018.

وتم تسليمها الي سفير مصر بايطاليا السفير هشام بدر اليوم الخميس بمقر وحدة مكافحة الممتلكات الثقافية التابعة بقوات الدرك الايطالية الكاربيناري.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين الطرفين في الحفاظ علي تراث حضارة البلدين ومكافحة الجرائم التي ترتكب في حقها.

وأعرب السفير عن تقديره  للتعاون المثمر والمستمر  بين الجانبين المصري والايطالي  في مكافحة  تهريب الممتلكات الثقافية.
 

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