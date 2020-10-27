طليقة منفذ مذبحة الساحل تفك لغز الجريمة: طليقي استهدف المجني عليهم لهذا السبب

الثلاثاء، 27-10-2020
07:19 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت هدى فؤاد
- طليقة منفذ مذبحة الساحل
بالقاهرة - مفاجآت مدوية عن الحادث المروع.
وقالت في تصريحات تلفزيونية: كنت نائمة ومعي طفلي ، بعدها استيقظت وفوجئت قوات الشرطة تطرق بابي وتطلب مني الذهاب إلى القسم لاستجوابي في أمر ما.
وأضافت: سألتهم عن السبب فأخبروني أن طليقي فتح النار على الناس على المقهي ثم ذبح نفسه وهو يرقد بين الحياة والموت.
وتابعت: بعض الموجودين على المقهى أعتقد أن طليقي استهدفهم بشكل شخصي لأنهما ساعدوني بعد الطلاق ومنعوه من أخذ حقوقي .
واستدركت: لكن بقية الناس لم يكن لهم أي ذنب على الإطلاق وتم إطلاق النيران عشوائيا عليهم.