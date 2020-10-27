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طليقة منفذ مذبحة الساحل تفك لغز الجريمة: طليقي استهدف المجني عليهم لهذا السبب

الساحل
طليقة منفذ مذبحة الساحل تفك لغز الجريمة: طليقي استهدف المجني عليهم لهذا السبب
 
الثلاثاء، 27-10-2020 07:19 ص أحمد عادل شعبان
كشفت هدى فؤاد - طليقة منفذ مذبحة الساحل بالقاهرة - مفاجآت مدوية عن الحادث المروع.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: كنت نائمة ومعي طفلي ، بعدها استيقظت وفوجئت قوات الشرطة تطرق بابي وتطلب مني الذهاب إلى القسم لاستجوابي في أمر ما.

وأضافت: سألتهم عن السبب فأخبروني أن طليقي فتح النار على الناس على المقهي ثم ذبح نفسه وهو يرقد بين الحياة والموت.

وتابعت: بعض الموجودين على المقهى أعتقد أن طليقي استهدفهم بشكل شخصي لأنهما ساعدوني بعد الطلاق ومنعوه من أخذ حقوقي .

واستدركت: لكن بقية الناس لم يكن لهم أي ذنب على الإطلاق وتم إطلاق النيران عشوائيا عليهم.
 

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