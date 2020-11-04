بالفيديو.. يتحرش بطالبة ويمارس العادة السرية بجوارها في الشرقية

الأربعاء، 04-11-2020
07:42 م
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بواقعة تحرش طبيب
بفتاة داخل ميكروباص بالشرقية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء الطالبة وعدد من الأهالي على المتهم.
وتحرش الطبيب بالفتاة ومارس العادة السرية
بجوارها في الميكروباص.
وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى “هـ.ا” 19 سنة، تتهم فيه المدعو “ع.م” طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش
بها والاستمناء داخل سيارة أجرة “ميكروباص” بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
وتسبب صراخ الفتاة واستغاثتها بالمارة في المنطقة في ضبط الشاب والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة، والتي اصطحبته إلى قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.