9 ملايين يورو حصيلة عملية سطو.. خطأ غير متوقع

السبت، 29-08-2020
02:31 م
عبد القادر وحيد- متابعات
في حادثة غير متوقعة، تمكن عدد من اللصوص
من سرقة 9
ملايين يورو
في مدينة ليون
الفرنسية.
وكان اللصوص
قد دبروا عملية، لأجل الاستيلاء على 9 ملايين
يورو
من سيارة أمنية مصفحة، صباح أمس الجمعة، عند خروجها من فرع بنك فرنس، في مدينة
ليون
، جنوب شرقي فرنسا.
وقال ممثلو الادعاء إن الهجوم على السيارة، التابعة لشركة
لوميس الأمنية، لم يؤد إلى إصابات، مؤكدين أن الخسائر تصل إلى 9 ملايين يورو
، ونجح
الجناة في الفرار فورا بعد ارتكاب الجريمة.
وكانت شاحنتان قد اعترضتا السيارة المدرعة، واحدة في المقدمة
والأخرى خلفها، ثم هدد اللصوص
السائق واستولوا على النقود، ثم هربوا في سيارتين عثر
عليهما محترقتين في وقت لاحق.
وجاء هذا الهجوم بسبب خطأ ساذج، حيث من المفترض أن يتم تغيير
رمز الحماية لكل عملية تشغيل، لكن السيارة التي تعرضت للهجوم كان لديها رمز دائم، مما
ساعد المسلحين، في عملية السطو
.