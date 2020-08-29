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6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار في البشر

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 29-08-2020 02:00 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حكم بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا من " م. ع "  عاطل و " س. م " عاطل لاتهامهما بالاتجار في البشر و معاقبة " م . ر " عامل خردة بالحبس 6 أشهر لحيازته سلاح أبيض وبراءته من تهمة الاتجار في البشر  .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد صبري و أمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جاء في قرار الإحالة قيام المتهمين جميعا بارتكاب جريمة الاتجار في البشر بأن ارتكبوا سلوك الإيواء واستخدام المجني عليهم الأطفال " ف. ا" و " س . ع " و "ي . م " باستخدام العنف والتهديد واستغلال ضعفهم وحاجتهم لاستخدامهم في أعمال التسول .
كما جاء في قرار الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بهتك عرض الأطفال المجني عليهم والذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما بالتهديد بالإيذاء .
 

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