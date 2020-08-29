6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار في البشر

السبت، 29-08-2020
02:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حكم بالسجن 6 سنوات وغرامة 200
ألف جنيه لكلا من " م. ع " عاطل
و " س. م " عاطل
لاتهامهما بالاتجار في البشر و معاقبة " م . ر
" عامل خردة
بالحبس 6 أشهر لحيازته سلاح أبيض وبراءته من تهمة الاتجار في
البشر .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي و عضوية المستشارين حسن السيد
حسن و محمد صبري و أمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة ، حسبما نشرت " اليوم
السابع " .
جاء في قرار الإحالة قيام المتهمين جميعا بارتكاب جريمة الاتجار في البشر
بأن ارتكبوا سلوك الإيواء واستخدام المجني عليهم الأطفال " ف. ا" و
" س . ع " و "ي . م " باستخدام العنف والتهديد واستغلال ضعفهم
وحاجتهم لاستخدامهم في أعمال التسول .
كما جاء في قرار الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بهتك عرض الأطفال
المجني عليهم والذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما بالتهديد بالإيذاء .